Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego zakończony

- Na wiele czynników mamy wpływ, wiele rzeczy robimy bardzo dobrze, ale jedyna rzecz, na którą nie mamy żadnego wpływu, to wiatr. Żałuję, że nie udało się rozegrać większej liczby wyścigów, ale też cieszę się, że mogliśmy być tutaj wszyscy razem i w godny sposób zaprezentować mieszkańcom i turystom wszystko to, co daje nam żeglarstwo

- Matura poszła mi chyba dobrze, jestem zadowolony. Przez ostatni czas trenowałem głównie motorycznie i na siłowni, więc moja forma w Krynicy była dla mnie zagadką. Rozegraliśmy pięć wyścigów, cztery wygrałem, więc forma jest. Teraz oczywiście już wracam do rytmu treningowego i regatowego, moim celem są młodzieżowe mistrzostwa świata w sierpniu. Zależy mi, by jak najwięcej ścigać się z seniorami, wierzę w proces i w to, że kiedyś będę w czołówce światowej i w 2028 roku pojadę na Igrzyska w Los Angeles

– mówi Stanisław Trepczyński.

W klasie iQFoil mieliśmy najliczniejszą grupę żeglarzy, która podzielona została na grupy wiekowe. Wśród mężczyzn, w kat. U15 wygrał Tymon Wrzesiński, w U17 Leon Jankowski (obaj Sopocki Klub Żeglarski), a w U19 Igor Lewiński (Gdański Klub Żeglarski). Wśród kobiet w kat. U15 najlepsza okazała się Oliwia Mroczkowska, w U17 Joanna Dzioba (obie Sopocki Klub Żeglarski), a w U19 Maria Rudowicz (UJKS Szturwał Kalisz).

W klasie ILCA 6 nie było zaskoczenia. Lilly May Niezabitowska (Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg) przyjechała do Krynicy opromieniona złotym medalem mistrzostw Europy do lat 21 i na Zalewie Wiślanym nie dała rywalkom szans.