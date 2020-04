Pustki na Cytrusku w Opolu. Handlowcy: a płacić musimy!

- Zwykle styczeń i luty to tutaj martwy okres. Coś zaczyna się ruszać dopiero w marcu. Epidemia koronawirusa sprawia, że jak nie było ludzi, tak nadal nie ma - opowiada Paweł Fąferko, wiceprezes Stowarzyszenia Kupców "Cytrusek".

Paweł Fąferko handlował na Cytrusku jeszcze w czasach, gdy ten funkcjonował na pl. Kopernika. W swoim asortymencie ma m.in. walizki i galanterię.

- Na początku marca myślałem jeszcze, że jakoś to się zacznie kręcić. Ale z każdym dniem zamiast być lepiej było gorzej. Jeden, dwóch klientów na cały dzień. I to nie takich, co coś kupią, tylko oglądających towar. Nawet nie biorących go do ręki, z obawy przed koronawirusem - opowiada.