Queerowy Karnawał w Opolu! Bawiły się na nim osoby LGBT+, ale nie tylko

- Takie wydarzenia służą integracji i są żywym dowodem na to, że gej czy lesbijka może być na co dzień świetnym przyjacielem czy wartościowym współpracownikiem. Moje koleżanki były zachwycone atmosferą - mówi pani Sandra, która od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z kobietą. - Mój coming out, czyli wyjście do świata z informacją, kim jestem, nie był łatwy. Najbardziej bałam się reakcji współpracowników, ale okazało się, że niepotrzebnie. Dostałam mnóstwo wsparcia, koleżanki i koledzy gratulowali mi odwagi, a ja poczułam ogromną ulgę, że nie muszę już udawać. Dziś staram się dodawać siły tym, którzy coming out mają przed sobą.