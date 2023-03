Rachunki za gaz w dwa miesiące pożarły całoroczny budżet basenu w Strzelcach Opolskich. Na innych pływalniach jest podobnie

By rachunki nie zrujnowały budżetu pływalni, gmina Strzelce Opolskie zdecydowała o podniesieniu cen biletów o kilka złotych na wejściówce . Dodatkowe wpływy mogą nie pokryć jednak kosztów, a to oznacza, że za kilka miesięcy gmina może stanąć przed koniecznością dofinansowania działalności basenu.

- To więcej, niż wynosiły wszystkie rachunki za gaz w całym 2022 roku. Wtedy zapłaciliśmy za gaz 160 tysięcy zł - mówi Paweł Białas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. - Porównując miesiąc do miesiąca, zużycie gazu było oczywiście na podobnym poziomie. Różnica w wysokości rachunku wynika wprost z ceny tego paliwa.

Na zmianę w cenniku zdecydowało się także kierownictwo basenu w Krapkowicach, gdzie ceny wzrosły średnio o 10 procent. Dodatkowo, w ramach oszczędności, w okresie zimowym wyłączona została zjeżdżalnia. Przyczyniło się to do ograniczenia zużycia gazu, bo trzeba było go zużyć mniej do ponownego ogrzewania wody, która chłodziła się podczas spływania ze zjeżdżalni.