Radio Opole walczy o pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Bez tego straci płynność finansową

Przypomnijmy, 7 lutego br. KRRiT zdecydowała, że pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego zamiast – tak, jak dotychczas - do spółek radiowych, będą trafiały do depozytu sądowego. Maciej Świrski, przewodniczący KRRiT przekazał wtedy, że przyczyną podjęcia takiej decyzji była niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i pozostałych regionalnych rozgłośni, które postawione zostały w stan likwidacji.

Tym samym wszystkie rozgłośnie objęte decyzją straciły jeden z najważniejszych filarów swoich finansów. Kwota, która do tej pory trafiłaby do spółek Polskiego Radia, gdyby nie wprowadzono blokady to ponad 80 milionów złotych. Dla samego Radia Opole w okresie od stycznia do czerwca byłoby to niespełna 5 milionów złotych.