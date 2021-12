Radni PiS krytykują prezydenta Opola za budżet i podwyżki uposażeń

- W 2021 roku zadłużenie Opola wynosiło 495 milionów zł – mówili na briefingu pod ratuszem Michał Nowak, przewodniczący Klubu Radnych PiS i radna Krystyna Duda. - Na 2022 planowane jest ono w wysokości 589 mln. To więcej o prawie sto milionów w ciągu jednego roku. Jak pan Wiśniewski przychodził do ratusza, zadłużenie było mniejsze niż sto milionów. Po raz pierwszy zadłużenie wyniesie ponad 52 procent budżetu. Także pierwszy raz – i to jest już bardzo niebezpieczne – wystąpił wynoszący prawie 4 mln deficyt operacyjny, czyli na dochodach i wydatkach bieżących. To może się zdarzyć tylko raz na trzy lata. A skoro tak, to w czasie roku budżetowego 2022 trzeba będzie dokonać drastycznych cięć.

Radni PiS przypomnieli, że w budżecie przewidziane są podwyżki m.in. podatku od nieruchomości, opłat za bilety autobusowe, wzrosną też ceny atrakcji w Opolu. – W tym budżecie nie ma pieniędzy dla nauczycieli i dla pracowników MOPR-u. Są podwyżki wynagrodzeń dla pana prezydenta i diet dla radnych. Uważamy, że w takim budżecie jest to niedopuszczalne. To jest kuriozum. Klub Radnych PiS jako jedyny zagłosował przeciw - dodają. - Jak Opole będzie tak zarządzane, wkrótce pieniędzy zabraknie nie tylko na duże inwestycje i remonty dróg, ale nawet na oświetlenie. Stanowczo się nie zgadzamy.