Radni sejmiku przyjęli budżet na rok 2022. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji o finansowaniu nauki języka niemieckiego

Dochody budżetu województwa na 2022 rok zostały zaplanowane na niemal 600 mln zł, a wydatki na 644 mln zł. Radni po długiej dyskusji przyjęli budżet województwa na przyszły rok – za jego przyjęciem głosowało 21 radnych, a 8 radnych PiS wstrzymało się od głosu.

- Z roku na rok spada poziom zadłużenia województwa. Jak obejmowałem funkcję marszałka, w 2013 roku, to zadłużenie przekraczało 200 mln zł, w tym roku spadnie do 61,5 mln zł, a na koniec przyszłego roku wyniesie 42 mln. To pokazuje, że staramy się prowadzić finanse regionu w sposób bezpieczny – zapewnia marszałek Andrzej Buła.