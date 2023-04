Rafał Kuptel przestał pełnić obowiązki trenera Gwardii Opole

- Sobotni mecz z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski zakończył się porażką. Było to szóste spotkanie z rzędu, po którym nie dopisaliśmy punktów do ligowej tabeli - czytamy na oficjalnej stronie. - Decyzją Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w dniu 17 kwietnia 2023 roku Rafał Kuptel przestaje pełnić rolę szkoleniowca, a jego obowiązki do końca sezonu przejmie dotychczasowy drugi trener Gwardii - Adrian Fiodor oraz przyszły asystent Bartosza Jureckiego - Bogumił Baran.

Gwardia w tym sezonie spisywała się znacznie poniżej oczekiwań, jednak zmiany - jak było wiadomo już wcześniej - miały nadejść wraz z końcem obecnej kampanii. Nowym trenerem opolskiej drużyny zostanie Bartosz Jurecki. Niemniej były już szkoleniowiec zbudował sobie w Opolu niemalże pomnikową pozycję, ale kończący się właśnie sezon był fatalny, burząc obraz dotychczasowej pracy trenera i całego klubu.