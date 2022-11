Rak to nie wyrok, jednak nadal zbyt mało Polek i Polaków korzysta z badań profilaktycznych. W województwie opolskim również

- W naszym kraju rozpoznajemy nawet 20 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie. To jest najczęstszy nowotwór jaki występuje w Polsce - mówiła dr Barbara Radecka. - Do niedawana w zakresie tego nowotworu nie stosowaliśmy żadnej profilaktyki wtórnej. Dopiero od niedawna takie programy zostały skonstruowane. I również taki program jest prowadzony w Polsce. To niskodawkowa tomografia komputerowa, która jest dedykowana palaczom, mającym tzw. „20 paczkolat”. To moim zdaniem jest ogromny postęp. Wykonywanie tych badań przesiewowych pozwala leczyć chorobę wcześniej, co ma kolosalny wpływ na powodzenie terapii.