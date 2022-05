Ratownicy z Opola: „MOSiR, zamiast dać nam podwyżki, wziął firmę zewnętrzną” Mirela Mazurkiewicz

Sytuacja na obu opolskich pływalniach zaostrzyła się wiosną 2022 r. Część ratowników, gdy wcześniejsze prośby o podwyżki nie przyniosły efektu, poszła na zwolnienia lekarskie, by zwrócić w ten sposób uwagę przełożonych na problem niskich płac. Archiwum/Mirela Mazurkiewicz

MOSiR wybrał firmę zewnętrzną, która zapewni ratowników na pływalni Akwarium. – Myślę, że to miała być kara dla nas za to, że walczyliśmy o godne życie – mówi jeden z ratowników ze starej ekipy. – Oferta firmy z Poznania opiewa na ponad 219 tys. złotych. Wygląda więc na to, że praca ich ratowników będzie znacznie lepiej opłacana niż nasza. MOSiR widzi sprawę inaczej.