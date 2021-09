Ratownik medyczny z Opola: Zamknięcie przychodni w pandemii było wielkim nieporozumieniem

W ubiegłym tygodniu w jednej z podwrocławskich szkół doszło do wypadku, w wyniku którego u jednego z uczniów doszło do zatrzymania krążenia. W obrębie miasta i w dwóch sąsiadujących powiatach nie było wolnej karetki, dlatego do akcji ratowniczej zaangażowano śmigłowiec LPR z Opola. Z powodu strajku ratowników medycznych do takich sytuacji dochodzić będzie częściej?

Tomasz Gatkiewicz: Jeśli nie było wolnej karetki, do pomocy zaangażowano najbliższy zespół ratownictwa. Można więc powiedzieć, że system zadziałał prawidłowo. Oczywiście do takich sytuacji nie powinno dochodzić, bo kluczową kwestią jest czas. Im bliżej karetka miejsca zdarzenia, tym większe szanse na uratowanie pacjenta. Jeśli jednak karetek w całej Polsce jest za mało i nie jest to problem, który pojawił się nagle, tylko systematycznie się pogłębia od wielu, wielu lat, nie może dziwić, że w końcu są tego efekty.