Ratusz planuje wycinki na Wyspie Bolko. Miasto tłumaczy się względami bezpieczeństwa

Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze pytania do urzędu miasta przesłało pod koniec stycznia. Powodem były oznaczenia, jakie aktywiści zauważyli na terenie parku na Wyspie Bolko. Część drzew miała symbole „X”, inne oznakowano kolorowymi kropkami.

Przyrodnicy chcieli wiedzieć co te symbole oznaczają. „Niestety zdarza się, że drzewa przeznaczone do wycinki oznacza się kropkami, co nieco usypia czujność obywateli” – wskazują na swoim profilu na Facebooku. Zwrócili się też o wskazanie ile drzew przeznaczono do wycinki, ile do pielęgnacji oraz jaki podmiot będzie wykonywał te prace.