Ratusz w Opolu: Od 12 marca zamknięte szkoły, żłobki i przedszkola

Na rządowej konferencji informowano, że zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych nie będą prowadzone już od czwartku 12 marca. Ale przez dwa dni rodzice, którym nie udało się w tak krótkim czasie zorganizować opieki na dziećmi, będą mogli je przyprowadzać, bo będzie im zapewniona opieka. Wszystko wskazuje jednak na to, że w Opolu takiej sytuacji nie będzie. Rekomendacja prezydenta umożliwia dyrektorom zamykanie szkół od czwartku. I - jak słyszymy w wydziale oświaty - wnioski o wyłączenie działalności już od 12 marca spływają do ratusza.

W Opolu szkoły i przedszkola mają być zamknięte do środy 25 marca. Nie jest jednak wykluczone, że termin ten będzie wydłużony, w tym do piątku 27 marca, zgodnie z informacjami rządowymi.

Katarzyna Oborska-Marciniak odpowiada, że takie działania są reakcją na zagrożenie epidemiologiczne. – Pamiętajmy, że chodzi tu o okres dwóch tygodni, a nie trzech miesięcy. Sytuacja jest dynamiczna, a my wolimy dmuchać na zimne, by nie było takiej sytuacji jak w innych krajach, w których takie środki wprowadzono zbyt późno by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - mówi.

Rodzice dzieci uczęszczających do klas ósmych w szkołach podstawowych oraz maturalnych w liceach i technikach martwią się jednak, że zamknięcie szkół na dwa tygodnie może się negatywnie odbić na ich przygotowaniu do egzaminów.

Joanna Raźniewska, dyrektorka III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dubois w Opolu, informuje, że zamierza zwrócić się do wydziału oświaty o zgodę na zawieszenie zajęć już od czwartku 12 marca. – Do ustalenia pozostaje jeszcze kwestia, czy przerwa będzie trwała do środy 25 marca, jak wynika z rekomendacji prezydenta miasta, czy też do piątku 27 marca, jak wynika z dyspozycji premiera – stwierdza.

- Nauczyciele pozostaną do dyspozycji uczniów na zdalnej platformie. Szczególnie chcemy zadbać o tegorocznych maturzystów, aby mieli materiały do przygotowań do egzaminów – mówi Joanna Raźniewska.

Koronawirus. Będzie zamknięcie innych miejskich instytucji?

W Poznaniu podobne zalecenie zamknięcia placówek oświatowych wydano we wtorek (10 marca). Obejmowało one jednak znacznie szerszy zakres miejskich jednostek, m.in. instytucje kultury oraz baseny, a wydarzenia przez nie organizowane przełożono.