Ręce precz od Opolszczyzny! Wraca pomysł zmian w podziale administracyjnym kraju. Czy politycy je poprą?

- Jestem obecnie przeciwny majstrowaniu przy podziale Polski na województwa. Ja bym do tych planów ręki nie przyłożył. To nie jest dobry moment – komentuje Tomasz Kostuś. – Po pierwsze dlatego, że jesteśmy w trakcie cyklu wyborczego. Czekają nas wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego, a okręgi wyborcze są oparte o granice administracyjne. Po drugie dlatego, że czekamy na środku europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Spójności. Ich część trafia do regionów i będzie w dyspozycji samorządów wojewódzkich. Generalnie jednak jestem gorącym zwolennikiem hasła: Ręce precz od Opolszczyzny! Nie poprę żadnych zmian na szkodę województwa opolskiego, chyba, żeby chodziło o „powrót Raciborza do macierzy”. To żart, ale pamiętajmy, że do 1975 roku Racibórz leżał w granicach województwa opolskiego.