Region ma blisko 200 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa. To pieniądze z funduszy unijnych

W sumie do końca kwietnia zarząd województwa przekaże na zwiększenie bezpieczeństwa w służbie zdrowia około 80 mln zł.

- Teraz szykujemy kolejny projekt, bazujący na zapisach specustawy. Liczymy na to, że ta wkrótce będzie zatwierdzona, bowiem dzięki temu kupione będą dodatkowe środki ochronne dla szpitali prywatnych [w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu, Ozimku i Kluczborku - dop. red.] oraz do strażaków OSP - zapowiada Andrzej Buła.

Do tej pory do opolskich szpitali trafił sprzęt medyczny i środki ochronne warte około 45 mln zł. Pod koniec minionego tygodnia zarząd województwa zatwierdził przekazanie kolejnych 28 mln zł na te cele.

Za te pieniądze powstać ma też Centrum Monitorowania Pacjenta - system teleopieki dla 550 osób starszych. Do tego dochodzi m.in. wsparcie dzieci z pięciu domów dziecka w Opolu (laptopy, internet, urządzenia wielofunkcyjne) czy zakup urządzeń diagnostycznych, monitorujących, wspomagających czynności życiowe i analizatorów wraz z blisko 19 tys. testów

Na działania z dziedziny bezpieczeństwa społecznego zarząd województwa przeznaczył do tej pory ponad 12 mln zł.

Marszałek wskazuje, że te pieniądze przede wszystkim przeznaczone będą na niskooprocentowane pożyczki obrotowe dla firm, z półrocznym okresem karencji spłaty głównej, których udziela Opolski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do tej pory miał na ten cel do dyspozycji 5 mln zł, kolejnych 6 mln zł ma być uruchomionych w kwietniu. Do tej pory przedsiębiorcy złożyli 38 wniosków o takie na pożyczki, w tym 36 podmiotów zaaplikowało o maksymalną kwotę - 50 tys. zł

Oprócz tego ORFF oraz Fundacja Rozwoju Śląska otrzymają po 24 mln zł na inne formy pożyczek.