Rekrutacja do szkół średnich. W Opolu nie ma już wolnych miejsc. Do liceów, techników i szkół branżowych w Opolu przyjęto 2440 uczniów

Rywalizacja o najlepsze licea i technika w tym roku była trudna, bo podstawówki opuścili uczniowie, którzy osiem lat temu zaczynali edukację zarówno w wieku 7, jak i 6 lat.

- Otworzyliśmy siedem oddziałów więcej, niż przed rokiem (o 11 więcej, niż dwa lata temu) - mówi Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty opolskiego Ratusza. - W liceach ogólnokształcących przygotowaliśmy 1100 miejsc w klasach pierwszych, w technikach 1000 i ok. 350 w szkole branżowej. I wszystkie zostały zajęte.

W tym roku w Opolu po raz pierwszy absolwenci podstawówek mogli aplikować do sześciu szkół, a nie do trzech, jak było wcześniej. Chodziło o to, by zwiększyć szanse na zakwalifikowanie się już na pierwszym etapie rekrutacji oraz zmniejszyć ryzyko nieprzyjęcia do żadnej szkoły.