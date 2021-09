Remont autostrady A4 na odcinku od Góry św. Anny do granicy z woj. śląskim. Trwa układanie asfaltu [ZDJĘCIA]

W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej asfaltu, a także remont odwodnień, mostów, dróg awaryjnych i węzłów autostradowych Strzelce Opolskie oraz Kędzierzyn-Koźle.

Drogowcom zlecono także wymianę barier betonowych, malowanie nowych linii, a także montaż barier linowych. Licząc każdą z nitek osobno, remontem objętych jest łącznie ok. 30 km dróg.

- Ze względu na charakter prac konieczne było zamknięcie jednej nitki autostradowej i skierowanie całego ruchu na drugą - mówi Rafał Pydych, dyrektor oddziału GDDKiA w Opolu. - Tam gdzie było to możliwe, wprowadziliśmy po 2 pasy w każdym kierunku. Ale są też miejsca, gdzie ruch odbywa się według organizacji 2+1. Choć jest wąsko, to ruch odbywa się płynnie z prędkością ok. 80 km/h, a kierowcy stosują się do metody jazdy na suwak.