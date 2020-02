Remont katedry w Opolu. Sklepienie jest już w połowie gotowe. Będą też nowe lampy

Trwają prace przy odnowieniu wnętrza katedry w Opolu. Rusztowania częściowo zostały rozebrane. Gotowa jest już połowa sklepienia.

Częściowo rusztowania już zostały rozebrane – mówi ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej. - Zakończyły się prace na sklepieniu od chóru po tzw. starą ambonę. Trwa renowacja w przedniej części kościoła z prezbiterium włącznie. Jesteśmy z firmą umówieni, że do końca marca rusztowań w środku katedry nie będzie. To pozwoli bez żadnych przeszkód przygotować się do świętowania Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Po dwóch latach „wygnania” do kościoła seminaryjnego wrócą też do katedry święcenia kapłańskie. Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia prac we wnętrzu. Na odnowienie czeka jeszcze podchórze i przedsionek oraz trzy boczne kaplice: Piastowska, św. Anny i św. Jadwigi Śląskiej.

- Napisaliśmy kilka projektów – dodaje ks. dr Klinger. - Na podchórze z RPO, przez pośrednictwo urzędu marszałkowskiego, na kaplice boczne do władz Opola oraz do dwóch ministerstw. Podchórze nie będzie skuwane. Cokoły filarów są kamienne, ale zostały kiedyś przemalowane olejną farbą. One zostaną przywrócone do pierwotnego charakteru. Ponownie jak lico samego chóru. Reszta podchórza zostanie fachowo zabezpieczona i pomalowana. Tynki pozostaną również w prezbiterium ze względu na barokowy charakter wystroju.

W świątyni zaczął się też montaż nowych lamp (są one wykonywane przez metaloplastyka ze Strzelec Opolskich). Wybrano model w kształcie okręgów z żarówkami energooszczędnymi, które będą świecić w dół i – jeśli będzie potrzeba - także do góry. Będą też one zaopatrzone w oświetlenie ewakuacyjne (będzie ono świecić na wypadek awarii elektryczności). Na razie zawieszono pierwsze cztery lampy. Docelowo będzie ich w nawie głównej i w nawach bocznych – 16

FLESZ: Czy klimat zwariował? Nadchodzą groźne zmiany.