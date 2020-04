Remont mostu im. Sendlerowej w Opolu. Przeprawa z Pasieki na Wyspę Bolko znowu zamknięta

Most zamknięto we wtorek 28 kwietnia. Powodem są prace przy instalacji kolejnych elementów kładek dobudowywanych do przeprawy.

Domontowanie kładek dla pieszych po obu stronach mostu im. Ireny Sendlerowej to istotny element rozbudowy konstrukcji. Dzięki temu możliwe będzie przeznaczenie istniejącej płyty mostowej tylko dla ruchu rowerowego, a tym samym udrożnienie przeprawy. Kilka tygodni temu most zamknięto, ponieważ na płycie mostu pojawiły się dźwigi zajmujące całą szerokość. Za ich pomocą lokowano półtonowe elementy rusztowań na podporach dodanych do konstrukcji. Ta sytuacja miała potrwać kilka dni, ale przeciągnęła się z racji rządowych obostrzeń związanych z walką z epidemią koronawirusa, na mocy których zakazano wstępu do parków, w tym tego na Wyspie Bolko. Czytaj także Montaż rusztowań kładek dobudowanych do mostu nad Odrą

Nietypowy widok. Rusztowania na moście z Pasieki na Bolko Wraz z likwidacją tego obostrzenia, piesi i rowerzyści mogli znów korzystać z mostu. Jednak we wtorek 28 kwietnia to się zmieniło. Przejście znowu zamknięto. Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg tłumaczy, że jest to związane z końcowym etapem montowania elementów kładek, w tym wykuszy, które były jednym z charakterystycznych elementów mostu w poprzedniej formie. - Z mostu korzystać mogą tylko osoby mieszkające i pracujące na Wyspie Bolko. Za utrudnienia przepraszamy - mówi. Sytuacja ta ma potrwać do czwartku 30 kwietnia. W piątek 1 maja przejście znów ma być otwarte. Czytaj także Wycinka drzew z powodu przebudowy mostu z Pasieki na Bolko

Przebudowa mostu z Pasieki na Wyspę Bolko potrwa rok Sama przebudowa mostu z Pasieki na Wyspę Bolko ma być zakończona w drugiej połowie tego roku. Koszt to około 10 mln zł.