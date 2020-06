Remont mostu. Kiedy koniec inwestycji na Nysy Łużyckiej w Opolu?

Przeprawa z Pasieki na Wyspę Bolko nie ma już być zamykana

W ostatnich tygodniach rozbudowywany most prowadzący z Pasieki na Wyspę Bolko był regularnie zamykany. - To już zaczyna być denerwujące - mówią spacerowicze. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że do zakończenia inwestycji więcej takich sytuacji już nie będzie.