Remont wnętrza katedry w Opolu dobiega końca. Główna nawa świątyni, sufit i nawy boczne są gotowe

Ołtarz główny został we wtorek przed południem odsłonięty. Wymaga intensywnego czyszczenia i mycia, zanim będzie się przy nim celebrować liturgię. Toteż przed nim stoją jeszcze rusztowania.

- Kto wejdzie do katedry, musi zobaczyć, że prace w środku naprawdę dobiegają końca. Po długiej przerwie odsłonięte zostały także boczne ołtarze – mówi ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej. - W tym po południowej stronie na razie umieściliśmy kopię obrazu Matki Bożej Opolskiej. Oryginał pozostaje w depozycie w Muzeum Diecezjalnym. Za radą ks. prof. Piotra Maniurki, dyrektora muzeum i diecezjalnego kustosza poczekamy kilka tygodni, by ostatecznie opadł kurz, a we wnętrzu ustabilizowała się temperatura i wilgotność. Odsłonię i oczyszczone zostały także ołtarze świętych Urbana i Józefa.

- To jest powód do dumy i do radości, że po kilkuset latach jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może katedrę zobaczyć w środku mniej więcej taką, jak ją widział książę Jan Dobry – dodaje ks. Klinger. - Ta odsłonięta gotycka przestrzeń fascynuje. Mam poczucie, że to będzie opolan cieszyć przez pokolenia.

We wnętrzu katedry będą jeszcze w przyszłości prowadzone prace – kiedy uda się pozyskać finansowanie - w trzech bocznych kaplicach oraz przy odnowieniu podchórza.