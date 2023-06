Remonty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu kosztowały ponad 5 mln zł. Tak wygląda teraz szpital po modernizacji

W szpitalu na ul. Witosa w Opolu zakończone zostały inwestycje za ponad 5 milionów zł.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu to największy szpital w całym województwie opolskim. W szpitalnym gmachu wymieniono sześć wind.

Czterema windami odbywa się transport na oddziały szpitalne w najwyższym budynku, na blok operacyjny i do pracowni szpitalnych. Piątą winda wjeżdża się z parteru na pierwsze piętro, gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne i zakład rehabilitacji. Szósta winda służy transportowi pacjentów między Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i pracownią badań hemodynamicznych.

- Wymieniono wszystkich sześć wind. Prace już zakończono. Ostatni etap to przygotowanie oznakowania, które zostanie umieszczone przy wejściach do wind i w kabinach w najbliższych tygodniach - informuje Marcin Miga, dyrektor ds. administracyjnych. - Nowe urządzenia spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego, w czterech największych zwiększyliśmy udźwig z 1000 do 1600 kg.