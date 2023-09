Reprezentację Polski leją już wszyscy. Mołdawia, Albania i czeski film o Lewandowskim i Fernando Santosie [MEMY]

Najśmieszniejsze memy o Fernando Santosie i polskich piłkarzach

Zastąpił on na stanowisku selekcjonera Czesława Michniewicza, którego kadencja trwała zaledwie 11 miesięcy. Polska pod wodzą Czesława Michniewicza awansowała do 1/8 mistrzostw świata Katar 2022, ale dzięki skrajnie defensywnej grze.

Kto jest najpopularniejszym piłkarzem w Polsce

Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Sławomir Peszko

O ile dwaj pierwsi to światowy TOP, to ten trzeci już od kilku lat nie gra w reprezentacji Polski. Gra za to w III-ligowej Wieczystej Kraków. Słynie za to z rozrywkowego styli życia i tego dotyczą memy.

Z polskich piłkarzy internauci troszkę się śmieją, jak to w memach, ale przecież szydera to ulubiony rodzaj humoru w piłkarskich szatniach!