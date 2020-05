Rewitalizacja kamionki Piast w Opolu będzie opóźniona?

W przetargu na rewitalizację Piasta uczestniczyły trzy firmy. Najtańszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Best-Obepel z Opola - 7,7 mln zł. Do tego dochodziły propozycje firm Wasbud z Grodkowa (ponad 10,1 mln zł) oraz Polbau z Opola (blisko 10,4 mln zł). Wartość wszystkich propozycji była niższa od szacunków ratusza, opiewających na ponad 12 mln zł.

- Procedura odwoławcza jest już za nami, a wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Wynik przetargu nie uległ zmianie, wygrała go firma Best Obepel. W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy – informuje Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Na początku marca ratusz poinformował, że zwycięzcą przetargu została firma Best-Obepel. Do tej pory nie doszło jednak do podpisania umowy. Powodem było oprotestowanie tej decyzji przez pozostałych uczestników konkursu.

Nie oznacza to jednak, że wkrótce rozpoczną się tam prace. Inwestycja ma formułę "zaprojektuj i zbuduj". Najpierw firma musi przygotować dokumentację, dopiero potem możliwe będzie rozpoczęcie prac. To planowane było na koniec lata, ale w racji późniejszego od założeń terminu podpisania samej umowy, roboty na terenie kamionki Piasto mogą się rozpocząć późniejszą jesienią. Wszystko zależy od tego, jak długo potrwają prace projektowe.

W tej części kamionki Piast ma też powstać spory teren rekreacyjny, z placami zabaw i siłowniami plenerowymi. Początkowo miały tam też być dwa boiska do siatkówki plażowej, ale ratusz postanowił je zastąpić oświetlonym boiskiem do piłki nożnej.

O przyczyny tej zmiany opolanie pytali prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Wskazywali, że boisk do piłki nożnej w Opolu jest wiele, za to takiej infrastruktury brakuje. Prezydent odpowiadał, że boiska do siatkówki mogłyby służyć rekreacji tylko pięć-sześć tygodni w roku, zaś obiekt piłkarski może być wykorzystywany praktycznie przez cały rok, niezależnie od aury.

W ramach inwestycji powstanie tam też wybieg dla psów. W pobliży będzie też stanica dla płetwonurków. Wokół całego zbiornika powstać mają też utwardzone i oświetlone ciągi spacerowe i rowerowe, mające prowadzić do szeregu platform i punktów widokowych.