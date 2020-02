Rewitalizacja kamionki Piast w Opolu. Boisko do piłki nożnej zamiast boisk do siatkówki. Znikną pozostałości cementowni [ZDJĘCIA]

To boisko to nowość, bowiem w pierwotnej koncepcji w jego miejscu planowane były dwa boiska do siatkówki. Urząd miasta postanowił jednak zastąpić je boiskiem do gry w piłkę nożną. Argumentacja jest taka, iż będzie to obiekt dający szersze możliwości rekreacyjne.

Rewitalizacja kamionki Piast w Opolu. Stanica dla nurków i punkty widokowe

W ramach rewitalizacji na terenie kamionki Piast ma też powstać stanica dla płetwonurków. Pojawi się w okolicy zejścia do wody od strony ul. Wapiennej. Na wodzie pojawić ma się pomost pływający.