Rezonans za ponad 6,5 mln zł montowany jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu Mateusz Majnusz

Powstające w Opolu centrum będzie ośrodkiem do kreowania i wdrażania innowacyjnych badań i rozwoju nowoczesnych technologii medycznych. USK w Opolu Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Ważący ok. 8 ton rezonans został dostarczony do opolskiego szpitala, a jego montaż potrwa kilka dni. Urządzenie trafiło do powstającego Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Kręgosłupa.