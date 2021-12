Robią kimchi, jakiego do tej pory w Polsce nie było. Matka z córką stworzyły biznes, który podbija podniebienia smakoszy Anna Daniluk

Do założenia własnego biznesu zmusiła je sytuacja życiowa podczas pandemii i problemy z pracą. To wtedy znajomi namówili Agnieszkę i Karolinę Walawender, mamę i córkę, by zaczęły robić kimchi na większą skalę. Obie musiały zmierzyć się z nową sytuacją. Na początku nie myślały o firmie, jednak duże doświadczenie Karoliny w przygotowywaniu kimchi było szansą na nowe działania. - Wiele osób uznało, że to bardzo fajne, iż nie poddałyśmy się podczas pandemii i wzięłyśmy sprawy w swoje ręce. To bardzo miłe - mówi Agnieszka.