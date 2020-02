Rodzina zastępcza z Opola dostała nowe mieszkanie od miasta

W wyremontowanym dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli lokalu zamieszkała pani Joanna, która jest rodzicem zastępczym dla trójki dzieci. Ma też swojego biologicznego syna.

- To dla nas wspaniały dzień. W pięć osób ciężko nam było się pomieścić w starym mieszkaniu, na 60 metrach. To ma blisko 2 razy tyle i każdy znajdzie tu swój kąt, miejsce na swoje meble, zabawki, ubrania... - mówi z radością pani Joanna.

- To bardzo ułatwi życie tej rodzinie. Mają teraz przestronne mieszkanie, w centrum miasta. Trzeba pamiętać, że bycie rodziną zastępczą to nie jest łatwy kawałek chleba. To przecież praca, można powiedzieć, na pełen etat, ale bez chorobowego czy urlopu - dopowiada Małgorzata Kozak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W sprzęt AGD mieszkanie wyposażyła Grupa Energa. Jest to nagroda dla miasta za zdobycie opolskiego „Mistrza Województwa” w plebiscycie „Świeć się z Energą”. Lodówki, pralki i kuchenki trafiły do potrzebujących w całym mieście, w tym do pani Joanny i jej dzieci.