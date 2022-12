Rok 2023 nie będzie rokiem nowych inwestycji w Opolu. Miasto zaciska pasa

Warto zaznaczyć, że budżet miasta Opola w 2023 roku po raz kolejny przekroczy miliard złotych. Będzie to trzeci raz z rzędu, gdy stolica województwa będzie dysponowała tak gigantycznymi pieniędzmi. Dla porównania: w 2016 roku było to „zaledwie” 675 milionów zł.

Mimo to władze miasta tłumaczą, że sytuacja finansowa miasta w przyszłym roku będzie trudna.

- Dochody miasta mocno maleją. Przyszłoroczne wpływy z podatku dochodowego PIT będą o 30 milionów złotych mniejsze, niż w tym roku. Pieniądze zamiast zostać w Opolu, trafią na szczebel centralny – tłumaczy prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Zwrócił również uwagę, że wydatki na samą oświatę rok do roku wzrastają – z 214 milionów zł w 2014 roku do 453 milionów zł w 2023 roku Jednak rządowa subwencja oświatowa nie pokrywa tych wzrostów, przez co w budżecie Opola tworzy się „luka oświatowa”, która ma wynieść nawet 184 mln zł.