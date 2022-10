Rok akademicki w Opolu 2022. Gaudeamus pod znakiem rosnących cen energii. Uczelnie zaczynają nowy rok akademicki

Na Uniwersytecie Opolskim, największej opolskiej uczelni za kilka dni zajęcia dydaktyczne zacznie ponad 9,3 tys. studentów.

Na uczelni z przerażeniem patrzą na rosnące ceny energii elektrycznej.

- W drugim półroczu tego roku przystąpiliśmy do przetargu w grupie zakupowej, jaką stanowią uczelnie Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. Stanęło na kwocie 2,80 zł za 1 kWh, a jeszcze w 2021 roku płaciliśmy 40 groszy. To oznacza wzrost ceny o 700 procent! - mówi kanclerz UO Zbigniew Budziszewski. - Przetarg został unieważniony i na dniach odbędzie się kolejny. Szacujemy, że w 2023 roku koszt samej tylko energii elektrycznej będzie wynosił 10 mln zł, czyli cztery razy więcej niż w 2021 roku. Do tego trzeba doliczyć coraz droższe ciepło, którego cena ma być znana w październiku.