Roksana Węgiel w Opolu. Tłumy na koncercie w Sali Kameralnej NCPP [ZDJĘCIA]

Roksana została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski. Nagranie występu, którym zwyciężyła w Junior Eurovision Song Contest oraz teledysk do utworu "Anyone I Want To Be" biło rekordy popularności w serwisie YouTube i łącznie obejrzało je ponad 42 mln osób.

Jej debiutancki singiel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono ponad 13 mln razy, a młoda wokalistka otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. Drugim singlem był utwór "Obiecuję", którego teledysk obejrzano ponad 7 mln razy.

7 czerwca 2019 roku ukazał się debiutancki album zatytułowany "Roksana Węgiel", który zaledwie w dwa miesiące po premierze osiągnął status złotej płyty. 16 sierpnia odbyła się premiera kolejnego anglojęzycznego singla Roxie pt. "Live It Up" w kolaboracji z producentem B-OK oraz Kristianem Kostovem.