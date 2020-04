Rondo powstanie na skrzyżowaniu alei Witosa z aleją Solidarności w Opolu. Projekt ma być gotowy do końca 2020 roku

Warto pamiętać, że docelowo aleja Solidarności ma być - tak jak aleja Witosa - drogą dwupasmową. Przy budowie tej drogi pozostawiono przestrzeń do jej poszerzenia. Okazuje się jednak, że takiej inwestycji nie ma w najbliższych planach MZD.

Sytuację ma poprawić przebudowa skrzyżowania na rondo. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Jej wykonawca będzie musiał też uzyskać wszystkie pozwolenia potrzebne do tego, aby po uzyskaniu projektów możliwe było ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Przy pracach projektowym konieczne jest też uwzględnienie przebiegu planowanych dróg rowerowych.

Do kolizji na tym skrzyżowaniu dochodzi najczęściej w momencie, gdy kierowcy chcą skręcić w lewo z al. Solidarności w al. Witosa, bądź pojechać na wprost, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Ten drugi manewr oznacza konieczność przejechania przez cztery pasy ruchu.

- Nowe rondo ma się wkomponować w istniejący przebieg al. Solidarności i al. Witosa. Nie zakładamy też poszerzania al. Solidarności - mówi Adam Leszczyński, rzecznik MZD.

Dokumentacja ma być wykonana do połowy grudnia tego roku. To by oznaczało, że MZD mógłby ogłosić przetarg na realizację inwestycji już w 2021 roku. Czy tak będzie? Adam Leszczyński odpowiada, że decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero po tym, gdy drogowcy będą mieli gotową dokumentację.

MZD szykuje kolejne inwestycje

Obok poszukiwania projektanta ronda na al. Solidarności, MZD chce też uzyskać dokumentacje jeszcze dwóch inwestycji. Pierwszą z nich jest budowa ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej, a także przedłużeniem ul. Lwowskiej. Tę dokumentację MZD chce mieć do końca listopada tego roku.