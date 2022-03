Rosjanie chcą Kijowa. Ciężkie bombardowania miast, ta zbrodnicza taktyka ma polityczny cel

Institute for the Study of War, amerykański think tank analizujący politykę obronną wskazuje wyraźnie, że głównym celem rosyjskiego ataku na Ukrainę jest stolica kraju, Kijów. ISW już we wtorek wskazywał, że siły rosyjskie przegrupowują się na północ od Kijowa, a kolejnymi działaniami będą próby odcięcia miasta od zachodu, południa za pomocą zagonów wojsk zmechanizowanych. Pierścień wokół Kijowa, uniemożliwiający dostawy zaopatrzenia, połączony z ostrzałem i bombardowaniami, miałby zmusić obrońców do poddania miasta. Planowane są uderzenia kierowane z północnego-wschodu, z rejonu Konotopu, oraz miasta Sumy.

Oblężone i ciężko ostrzeliwane są Mariupol nad Morzem Azowskim (według ISW Rosjanie rozważają całkowite zniszczenie infrastruktury), Charków a Chersoń (miasto kluczowe dla obrony Odessy), który ostatecznie w minionych dniach miał zostać przejęty przez Rosjan. Wszystkie te miasta, łącznie z Kijowem były w analizach ISW wskazywane jako główne cele rosyjskich wojsk. Ofensywa rosyjska ma być wznowiona w najbliższych dniach.