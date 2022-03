Rowerem do 38 km od Opola. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 marca?

Ścieżki rowerowe z Opola

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Opola, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 marca w Opolu ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 27 marca w Opolu ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,5 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 265 m

Suma zjazdów: 1 263 m

Trasę rowerową mieszkańcom Opola poleca Piorok

Wycieczka rowerowa po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic. Łatwa i przyjemna, lecz prowadząca po drogach asfaltowych o dużym natężeniu ruchu lokalnego. Szczególnie niebezpieczna droga nr 414 w kierunku Pruszkowa przez Bory Niemodlińskie.

