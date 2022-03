Rowerem do 38 km od Opola. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Trasy rowerowe w pobliżu Opola

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Opola, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Opolu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Opolu ma być 8°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 929 m

Trasę rowerową mieszkańcom Opola poleca Mique

Od mostu nad Odrą pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa szutrówkami i lokalkami, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i starorzeczy Odry, do promu Grzegorzowice, i dalej do Raciborza.

