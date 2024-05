Rowerzyści już nie muszą płacić przejeżdżając przez Nyską Riwierę. Ruszyło wydawanie specjalnych kart

Rowerzyści, którzy tranzytem będą chcieli przejechać przez ośrodek Akwa Marina w Skorochowie nie muszą już płacić za wstęp na teren obiektu. Wystarczy, że w recepcji ośrodka odbiorą dedykowaną kartę przejazdu. Ich wydawanie rusza w środę 15 maja.

- Karta jest imienna i bezterminowa. Otrzyma ją każdy cyklista, który się do nas zgłosi. To ukłon w stronę środowisk rowerowych i mieszkańców, którzy chcą skorzystać z bezpiecznego skrótu, aby dostać się na drugą cześć jeziora i okolicznych miejscowości – mówi Łukasz Bogdanowski, szef ośrodka Akwa Marina nad Jeziorem Nyskim.

Chodzi o to, by cykliści mogli spokojnie przejechać brzegiem jeziora i nie wjeżdżając na ruchliwą drogę krajową.

Co ważne, karta będzie uprawniała do przejazdu, a nie do przebywania na terenie ośrodka.

Problem z płatnym tranzytem przez Nyską Riwierę od lat budził kontrowersje