Różaniec za osoby LGBT. Kontrmanifestacja na trasie Marszu Równości w Opolu

Działacze Młodzieży Wszechpolskiej, na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej, mówili o tym, dlaczego postanowili zareagować w sprawie Marszu Równości w Opolu. Nawiązali przy tym do Manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa z 1848 roku.

- Idea marksizmu zakładała zniszczenie wszelkich więzi społecznych, w tym rodziny, a także moralności, co miało sprowadzić człowieka do stanu pierwotnego - mówił Adam Szczeliniak, koordynator kontry do Marszu Równości w Opolu. - Działania marksistów zapoczątkowały rewolucję seksualną. Obecnie przyjęła ona kształt tzw. tęczowej rewolucji. Jest to kolejna próba złamania moralności człowieka, przełamania w nim barier, wobec profanacji sfery seksualnej, a także próba zrównania człowieka ze zwierzęciem, które realizuje tylko swoje instynktowne potrzeby. My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że ważna jest rodzina i miłość. Ta prawdziwa, nie ta marksistowska, tęczowa.