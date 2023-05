Rozbił samochód, który wcześniej ukradł. Przemyślał sprawę i poszedł na... policję

Nikt postronny nie zwrócił uwagi na kradzież BMW i złodziej tuż przed godziną 7.00 dojechał do Głogówka od strony Krapkowic. Tam, na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Tadeusza Kościuszki, nie opanował samochodu na zakręcie i uderzył w narożnik budynku mieszkalnego

W piątek 12 maja wczesnym rankiem złodziejowi udało się dostać do garażu na prywatnej posesji w gminie Biała. Uruchomił zaparkowane tam BMW i dyskretnie odjechał.

- Mężczyzna poinformował, że spowodował zdarzenie drogowe. Jak się szybko okazało, pojazd którym kierował został skradziony chwilę wcześniej z terenu gminy Biała – mówi asp. Andrzej Spyrka. – Od kierowcy była wyczuwalna woń alkoholu oraz miał obrażenia głowy. Policjanci udzielili mu pomocy oraz wezwali pogotowie ratunkowe.

Mężczyzna trafił do szpitala. Jego trzeźwość dokładnie określą badania krwi.

W międzyczasie policjanci ustalili kto jest właścicielem skradzionego BMW i odwiedzili go w domu. Poszkodowany od policjantów dowiedział się, że został okradziony. Właściciel auta swoje straty wstępnie oszacował na 100 tysięcy złotych.

Według dotychczasowych ustaleń w sprawie zarzut kradzieży samochodu usłyszy tylko 32-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego. Grozi za to do 5 lat więzienia. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości może dostać dodatkowo do 2 lat.