Rozbudowa drogi krajowej nr 45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Pięć firm zgłosiło się do przetargu. Najniższa kwota - 72,9 mln zł

Najtańsza oferta niższa od zaplanowanej kwoty

Będzie lepszy dojazd do autostrady A4. Wiadomo, kiedy ruszą prace

Kolejne oferty przedstawiają się następująco:

- Komisja przetargowa przystąpiła już do weryfikacji złożonych ofert - dodaje Agata Andruszewska.

Zakres inwestycji

Droga zostanie rozbudowana do przekroju 2+1, czyli będzie miała po jednym pasie ruchu w każdą stronę i naprzemiennie z dodatkowy pas do wyprzedania.

Konstrukcji jezdni zostanie wzmocniona tak, by mogła przenosić obciążenie do 11,5 t/oś. Ponadto planowana jest przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w Krapkowicach, rozbudowa dwóch skrzyżowań – z ul. Boczną oraz łącznikiem do drogi wojewódzkiej DW415.