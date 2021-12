Rozkład jazdy PKP 2022 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, zmiany tras pociągów i przystanki na żądanie

Drugi skład wyjedzie z Kluczborka o 14:20, Opola o 15:32, Nysy o 16:46 i w Głuchołazach będzie o 17:14. W drogę powrotną wyjedzie o 18:03 a przystankiem końcowym będzie Opole.

Z kolei weekendowe pociągi, które teraz jeździły z Opola do Kłodzka, pojadą Magistralą Podsudecką z Gliwic i Kędzierzyna-Koźla.

Ważna zmiana jest na trasie Kluczbork - Lubliniec, którą do tej pory obsługiwały składy Kolei Śląskich. Teraz będzie to robiło PolRegio. Pociągi pojadą też w przedłużonej relacji do Częstochowy, a w drodze powrotnej do Namysłowa.