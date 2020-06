Rozpoczął się sezon na sandacza. Został poprzedzony intensywnym zarybieniem opolskich zbiorników

- Sandacz, podobnie jak szczupak, jest rybą drapieżną i osobniki mają tendencję do zjadania się nawzajem - mówi Jakub Roszuk z opolskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. - W okresie młodocianym ten kanibalizm jest bardzo intensywny, a nam zależy na tym, aby jak najwięcej sandaczy przetrwało. Dlatego zarybianie odbywa się z łodzi, by rozprowadzić narybek po zbiorniku.

Wędkarze muszą przestrzegać wymiarów ochronnych. Nie wolno im zabierać osobników, które mają mniej niż 50 cm (chodzi o to, by ryba miała szansę choć raz odbyć tarło - przyp. red.), oraz takich, które mają więcej niż 90 cm długości. Szacuje się, że sandacz, aby osiągnąć 50 centymetrów długości, musi rosnąć przez 4 lata.

- Górna granica została wprowadzona po to, by nie odbierać wędkarzom frajdy złowienia naprawdę dużego osobnika - wyjaśnia dyrektor opolskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. - Sandacz, która ma więcej niż 90 centymetrów, musi ponownie trafić do wody, a tym samym inni wędkarze mają szansę ponownie go złowić. To daje sporą adrenalinę.