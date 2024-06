Rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia

Nawierzchnia ulicy Wrocławskiej w Opolu do wymiany

Wyremontowana zostanie nawierzchnia ulicy Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nysy Łużyckiej i Niemodlińską do skrzyżowania z ulicą Partyzancką i Domańskiego. To oznacza, że prace zostaną przeprowadzone na długości 1,8 kilometra.

- Ich głównym celem jest wymiana nawierzchni - mówi Mariusz Chałupnik, specjalista do spraw komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

Dodatkowo drogowcy wymienią i skorygują krawężniki, dokonają też korekty łuku na skrzyżowaniu z ulicami Partyzancką i Domańskiego. Szacowany czas remontu to około trzech miesięcy.

Kierowcy narzekają

Kierowcy od jakiegoś czasu postulują też, by poszerzyć ul. Wrocławską o dodatkowe pasy ruchu na odcinku od Spychalskiego do Niemodlińskiej i od Niemodlińskiej do odcinka czteropasmowego za mostem na Kanale Ulgi.

Miasto ma w planach remont Wrocławskiej od Spychalskiego do Niemodlińskiej. Pomysł jest m.in. taki, by powstał tam dodatkowy pas ruchu dla kierowców jadących w stronę Niemodlińskiej. Zresztą już teraz ruch w tą stroną odbywa się tak, jakby były tam dwa pasy.