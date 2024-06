Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno

- Wiosną podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S11: z Kępna do Siemianic oraz z Gotartowa do początku obwodnicy Olesna. Teraz zbliżamy się do podpisania umowy na budowę kolejnego, blisko 23-kilometrowego odcinka pomiędzy Siemianicami i Gotartowem - informuje Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.