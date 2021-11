Rudera w centrum Kluczborka została rozebrana na koszt państwa [ZDJĘCIA]

Chodzi o zniszczony budynek stojący niedaleko kluczborskiego rynku, na działce między na ul. Piłsudskiego, czyli miejskim deptakiem, a ulicą Ściegiennego. Kiedyś była to masarnia, później mieściła się tutaj hurtownia.

Nieruchomość ze niszczejącymi zabudowaniami przejął Skarb Państwa.

- Ponieważ niszczejące zabudowania stwarzały niebezpieczeństwo dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, uzyskaliśmy pozwolenie na ich rozbiórkę - informuje starosta Mirosław Birecki. - Prace rozbiórkowe już się rozpoczęły, mają się zakończyć do końca tego roku.

Kluczborskie starostwo dostało dotację na rozbiórkę przejętego budynku.

Rozbiórka ruiny w centrum Kluczborka kosztować będzie 189.420 zł. Taką kwotę zaoferowała firma z Oławy, która wygrała przetarg.

- Po rozbiórce wystąpimy do wojewody o zgodę na sprzedaż tej nieruchomości - zapowiada starosta kluczborski Mirosław Birecki.

Rozbierana nieruchomość stoi tuż obok innej rudery, zwanej przez mieszkańców prześmiewczo kluczborskim pałacem. Tak nazywany jest niszczejący, niewykończony budynek z wieżą stojący przy ul. Ściegiennego. To również jest własność prywatna, należy do osoby z Opola. Już prawie od 30 lat oficjalnie jest w budowie. Gmina Kluczbork składała już zawiadomienia w sprawie tej rudery do nadzoru budowlanego i do prokuratury. Straszący swoim wyglądem budynek nadal jednak stoi w centrum Kluczborka.