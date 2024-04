Rusza kolejny etap rozbudowy DK 45 między Jełową a Bierdzanami. Wyznaczono objazd

W ramach inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad remontowany jest prawie 12-kilometrowy odcinek drogi krajowej 45 między Jełową a Bierdzanami. W związku z tym od 15 kwietnia kierowcy mogą się spodziewać kolejnych utrudnień w ruchu.

Fragment, który zostanie zamknięty to wlot drogi wojewódzkiej nr 494 w kierunku Olesna do drogi krajowej nr 45 w Bierdzanach. W tym czasie wykonawca przystąpi do budowy ronda. Kierowcy będą zmuszeni do skorzystania z objazdu.

- Przewiduje się, że może to potrwać około trzech miesięcy. W tym czasie wykonawca przystąpi do budowy ronda. Objazd wyznaczono przez Kluczbork - przekazuje Agata Andruszewska z oddziału GDDKiA w Opolu.

Oprócz zamknięcia wlotu zajęty zostanie też jeden pas, znajdującego się tam skrzyżowania.