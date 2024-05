Rusza program pilotażowy na Opolszczyźnie dotyczący antykoncepcji awaryjnej bez limitów. Podpisano już pierwsze umowy z aptekami Adrian Gajewski

W trzech opolskich aptekach można już zakupić tabletkę "dzień po". Adrian Gajewski

Do opolskiego oddziału NFZ napływają już pierwsze wnioski z aptek dotyczące antykoncepcji awaryjnej, które są aktualnie rozpatrywane priorytetowo. Wnioski można przesyłać elektronicznie, co ma ułatwić przystępowanie do programu.