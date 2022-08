Ruszyła budowa nowego DPS-u w Opolu. Kto będzie mógł tu zamieszkać? [ZDJĘCIA]

- Obecny obiekt ma blisko 50 lat, jest już przestarzały i niefunkcjonalny – przyznaje Wanda Jankowska, przedstawicielka mieszkańców DPS.

Budynek oddano do użytku na przełomie lat 1979/80 i co ciekawe – wybudowano go w czynie społecznym, czyli – jak określano to w okresie PRL – w czasie nieodpłatnych prac wykonywanych przez samych mieszkańców Opola.

Pani Wanda zwraca także uwagę, że mieszkańcy DPS długo czekali na rozpoczęcie tej inwestycji, która poprawi komfort nie tylko seniorów, ale także dla osób tam pracujących.