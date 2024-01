Ruszyły testy nowego radaru meteorologicznego na Górze św. Anny. Urządzenie będzie dostarczać dane pogodowe

Po ponad roku prowadzenia prac, inwestycja zbliża się ku końcowi. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe wokół obiektu - do dokończenia jest m.in. droga dojazdowa. Instalowane są także systemy teleinformatyczne i wspierające nadzór nad stacją radarową.

- Radar został już wstępnie uruchomiony i pracuje w trybie testowym - informuje Rafał Lewandowski z Wydziału Teledetekcji Naziemnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. - Obecnie sprawdzane są różne parametry i optymalne ustawienia radaru, co ma zagwarantować najlepszą możliwą jakość zbieranych danych. Włączenie radaru do pracy operacyjnej planowane jest do końca marca 2024.