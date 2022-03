Rząd gwarantuje 40 złotych dziennie na utrzymanie uchodźcy. Na Opolszczyźnie jest już nawet 9 tys. osób, które uciekły przed wojną

W środę 16 marca rozpoczęło się nadawanie numeru PESEL uchodźcom wojennym, co pozwoli dokładnie ich zewidencjonować. Już teraz jednak każda gmina szacuje liczbę uchodźców przebywających na swoim terenie na podstawie informacji zbieranych z ośrodków mieszkalnych oraz od mieszkańców, którzy goszczą Ukraińców w swoich domach.

Te dane codziennie trafiają do powiatów, a potem do wojewody. Służby wojewody opolskiego nie chcą przedstawić statystyki, ale niektóre gminy czy powiaty same publikują te liczby.

W powiecie kluczborskim przebywa ok. 900 uchodźców, z czego ok. 200 w ośrodkach wypoczynkowych, a 700 w prywatnych domach.

W powiecie prudnickim liczba uchodźców jest szacowana na 400. Najwięcej bo ok. 270 w samym Prudniku, z czego 70 osób w zorganizowanych ośrodkach. W powiecie nyskim jest ok. 2 tysięcy, sama gmina Głuchołazy ma już prawie 1100 uchodźców, a gmina Nysa 500.