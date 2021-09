Są pieniądze na założenie firmy. Do wzięcia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu jest nawet 49 tysięcy złotych. Ruszył nabór Iwona Kłopocka-Marcjasz

Projekt zakłada udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 27 tys. brutto oraz wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

"Pomysł na starcie kluczem do biznesu" to projekt skierowany do osób powyżej 30. roku życia, bez pracy lub osiągających niskie dochody. Skorzystać mogą także odchodzący z rolnictwa.